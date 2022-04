Need on kolm sagedasemat dementsuse riskitegurit

Varasemates uuringutes on leitud, et ligi pooltel juhtudel on dementsuse kujunemine seotud põhimõtteliselt välditavate riskiteguritega: madal haridustase, kuulmise kadu, traumaatiline ajukahjustus, kõrge vererõhk, liigne alkoholi tarvitamine, rasvumine, suitsetamine, depressioon, vähene füüsiline aktiivsus, sotsiaalne isolatsioon, diabeet.