Tuvastati keskkonnas valitsev oht, mis tõstab nooremaealistel Covid-19 riski

Kuna välisõhus leiduvad saasteained võivad suurendada hingamisteede infektsioonide nagu gripp ja SARS riski, kerkisid kahtlused, et need võivad tõsta ka SARS-CoV-2 nakkuse tõenäosust. Uuringud on ka näidanud, et halva õhukvaliteediga piirkondades on rohkem Covid-19 juhtumeid.