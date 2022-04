ME SAAME HAKKAMA ⟩ Põlgus – armastuse väävelhape

Põlgus võib olla üks väheseid asju, mida ohver tihtipeale vägivallatseja vastu teha saab. Paarisuhtes tähendab põlgus, et teist ei peeta omaväärseks.

Ära reageeri, ära võitle, ole rahulik. Sa pead praegu lihtsalt ellu jääma – loeb ainult see. Ta ei ole su pisaraid väärt, mitte ühtegi reaktsiooni, mitte ühtegi sinu emotsiooni pole ta väärt. Nii õpetavad sotsiaalmeedias Ukraina naisi arstid ja vaimse tervise spetsialistid. Selleks puhuks, kui nood peaksid Vene sõduritest vägistajate kätte sattuma ja pääsu pole. Nad õpetavad ellu jääma ja võitlema nii, et relvaks on põlgus.