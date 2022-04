Dr Viigimaa avaldab, mis on peamine südamehaiguste riski näitaja

Südame- ja veresoonkonna haigused on Tervise arengu instituudi andmetel kõige sagedasem surmapõhjus Eestis, moodustades 46 protsenti meeste ja 64 protsenti naiste suremusest. Nende haiguste peamisteks riskiteguriteks on kõrge kolesteroolitase, kõrgenenud vererõhk, ebatervislik toitumine, vähene liikumine ja diabeet.

«Kolesterool on küll vajalik rakkude ehituses ja organismi hormonaalses tasakaalus ning D-vitamiini tootmises, kuid selle kõrgenenud tase veres suurendab riski südame- ja veresoonkonna haiguste tekkeks,» tõdes SYNLABi laboriarst Meeli Glükmann. Ta lisas, et kolme viimase aasta SYNLABi statistika näitas 62 protsendil teostatud vereanalüüsidest probleemset, normväärtusest kõrgemat kolesteroolinäitu. Andmete järgi esines naistel rohkem kõrvalekaldeid, olles probleemne 66 protsendil analüüsidest, meeste puhul 57 protsendil.

Verest saab mõõta mitut erinevat kolesterooli. Üldkolesterooli kõrval on veel kaks näitajat: LDL- ehk «halb» kolesterool ja HDL- ehk «hea» kolesterool. LDL-kolesterooli kõrge sisaldus veres põhjustab veresoonte lupjumist ehk ateroskleroosi ning suurendab südame- ja veresoonkonna haiguste riski. HDL-kolesterool transpordib kolesterooli maksa tagasi ning mida kõrgem on selle tase, seda väiksem on risk südame isheemiatõve tekkeks.