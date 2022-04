«Sõda ei ole laste koht. Tulin Ukrainast Eestisse, kuna nägin, kuidas see olukord mu kaheaastast tütart mõjutas. Pärast kahte nädalat Kiievi pommitamist lakkas ta täielikult rääkimast. Kolisime onu juurde Ukraina keskele, kus laps hakkas rääkima koertega, aga mitte inimestega, isegi mitte minuga. Olles pediaater, kellel on ka psühholoogiharidus, töö keskmes laste psühholoogiline areng, ja tunnistada, et su laps ei suuda enam rääkida…» sõnab ta.