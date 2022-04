Peking viib koroonahirmus läbi masstestimist

Pekingi võimud käskisid 12 linnajao elanikel läbida kolm PCR-testi vooru, kuna viimastel päevadel on Pekingis leitud kümneid uusi koroonajuhtumeid.

Pekingi tervishoiuametnik Xu Hejian ütles esmaspäeval, et olukord pealinnas on endiselt kontrolli all.