Immuunsuse privileeg ⟩ “Lekkiv” vere-aju barjäär võib skisofreeniat ja teisi vaimse tervise probleeme soodustada

Skisofreenia on psühhiaatriline seisund, mida iseloomustavad “positiivsed” sümptomid, nagu hallutsinatsioonid ja pettekujutlused, ja “negatiivsed” sümptomid, nagu sotsiaalne endassetõmbumine ja apaatia. Ligi sajandi vältel on teadlased spekuleerinud immuunsüsteemi ja skisofreenia võimaliku seose üle. On piisavalt viiteid, et viirusnakkuse põhjustatud põletik, mis tekib kas juba enne sündi või lapsepõlves, võib põhjustada skisofreeniat täiskasvanueas. Ka on varemgi täheldatud, et skisofreeniahaigetel on toimunud muutusi vere-aju barjääris, kus tihedalt pakitud rakkude kihid vooderdavad aju ja seljaaju veresooni. Barjääri ülesanne on muuhulgas hoida ära nii erinevate suuremate molekulide kui verega liikuvate immuunrakkude pääsemine kesknärvisüsteemi. Viimast nimetatakse tabavalt ka ajule antud “immuunsuse privileegiks”. Pennsylvania ülikooli teadlased hakkasid uurima, kas harvaesineva geneetilise häirega – DiGeorge’i sündroomiga – inimeste kahjustatud vere-aju barjäär võib olla vastutav selle eest, et neil on suurem oht haigestuda skisofreeniasse. Kui tavaline risk kogu elanikkonna seas on 1:100, siis neil on see 1:4.