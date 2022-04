Kui kaua kestis väidetavalt pikim koroonahaigus?

Anonüümne mees suri haiglas 2021. aastal, lisaks põdes ta mitmeid kaasuvaid haiguseid. Londoni meedikud ütlevad, et sellised püsivad infektsioonid on endiselt haruldased.

Eksperdid ütlevad, et selliseid kroonilisi infektsioone on vaja uurida, et parandada arusaamist koroonast ja sellega kaasnevatest ohtudest.