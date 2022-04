Uuringus tuvastati vähkide riskitegurid

«Meie teadmiste kohaselt saame nüüd vastata küsimusele: mis on nende võtmemutatsioonide aluseks, mis muutsid rakud vähiks?» ütles ta.

Varem on teadlased näidanud, et nad suudavad usaldusväärselt prognoosida, kuidas teatud tegurid põhjustavad spetsiifilisi mutatsioone, mis muudavad kudede genoomi. Ühendades need teadmised uue meetodiga, mis laseb hinnata iga mutatsiooni panust vähi tekkesse, näitasid Townsend ja tema kolleegid, kui suur protsent «süüst» tuleb omistada teadaolevatele ja tundmatutele teguritele vähi tekkes.