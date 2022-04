Aprillikuu viimastel nädalatel näitab koroonaviirus taandumise märke. Sellest olenemata ei saa veel väita, et koroonapandeemia on läbi. HOIA rakendus suletakse ja maskide kandmine pole enam kohustuslik, kuid võib vaid spekuleerida, kas sügisel võtame need meetmed uuesti kasutusele.