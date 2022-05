Tartus jookstakse Heateo jooks Kaspari ja Johanna toetuseks

Tänavuse Heateo jooksu patroon on näitleja Tõnis Niinemets, kes ka ise stardis on, teatas lastefondi esindaja.

Heategevuslik jooksuüritus stardib reedel kell 19 Tähtvere spordipargis. Heategusid kogutakse ekspressiivse kõnehäirega Kaspari ja haruldase haigusega Johanna toetuseks. Osalustasu kogutakse annetusena, mis on minimaalselt viis eurot, kuid võimalik on teha ka lisaannetus.

Heateo jooks on mõeldud kõigile, kes soovivad teha head ja veeta kauni kevadise reede aktiivselt. 4,5 kilomeetri pikkune distants on jõukohane igale inimesele – olgu siis osaleja eesmärk teha võimalikult hea aeg või lihtsalt rada läbida. Oodatud on ka kõndijad ja niisama nautlejad.