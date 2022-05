Nõudlus esteetilise meditsiini järgi üha kasvab: millised on protseduuride ohud ja võimalused?

Niine Nahakliiniku esteetikavaldkonna juhi Astrid Priimägi sõnul jaotuvad esteetilised protseduurid laias laastus kolme kategooriasse: on lihtsamad kosmeetilised protseduurid, mittekirurgilised esteetilised protseduurid ning esteetilise kirurgia valdkonda kuuluvad invasiivsed protseduurid ehk iluoperatsioonid. Sealjuures viimased kaks eeldavad meditsiinitöötaja litsentsi.

«Kuigi paljusid esteetilisi mittekirurgilisi protseduure võivad teostada ka õeharidusega spetsialistid, võivad näiteks populaarseid botuliintoksiini süste teha ainult arstid, sest tegemist on ravimiga,» rääkis Priimägi. Samuti peab tervishoiutöötaja olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust osutav ettevõttel peab olema Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks.

Terviseameti andmetel kuuluvad mittekirurgiliste esteetilise protseduuride alla kõik protseduurid, mille käigus läbistatakse nahka sügavamalt kui 0,5 mm näol ja kaelal ning 1 mm kehal. Sinna alla kuuluvad kõik süstimisprotseduurid, mesoteraapia, keskmine ja sügav keemiline koorimine, kuid see protseduuride loetelu ei piirdu vaid nende näidetega. Standardi reguleerimisalasse kuuluvad kõik esteetilised meditsiinilised hooldused, mis lähevad sügavamale kui naha sarvkiht või millel on, või väidetavalt on, bioloogiline toime sarvkihist sügavamal.

Meditsiiniharidus tagab ohutuse

«Kõiki muid esteetilisi protseduure on lubatud läbi viia kosmeetiku kutseõppe läbinutele: kosmeetiliste protseduuride hulka kuuluvad probleemipõhised näohooldused, kergemad keemilised koorimised, depilatsioonid, happekoorimised jms protseduurid. Paraku on Eesti selles valdkonnas üsna reguleerimata olukorras ning kosmeetikuna võivad teenust osutada ka ilma vastava kutsetunnistuseta vaid mõne koolituse läbinud tegijad, mis võib viia suurenenud tüsistuste riskini, kuna neil pole vastavat haridust ja kogemust,» nentis Niine Nahakliiniku esteetikavaldkonna juht. Ta sõnul esineb reguleerimatust ka mittekirurgiliste esteetiliste protseduuride osas.

«Meie arstid näevad sageli ilutubade üliagarate tegijate tulemusi ehk nahakahjustusi. Nii mõneski esteetikakliinikus süstivad puuduva väljaõppega spetsialistid täitesüste ja isegi botuliini,» nentis Priimägi.

Priimägi soovitas alati kontrollida esteetiliste protseduuride tegija tausta ja ka läbitud täiendkoolitusi, sest peaaegu alati on olemas tüsistuste oht. «Neid saab viia miinimumi kui teenusepakkujal on vastav ettevalmistus nii protseduuri osas kui ka põhjalikud teadmised inimese füsioloogiast, et tunda inimkeha ja selle toimimist. Meditsiinivaldkonna taust tagab selle, et kliendi kohta kogutakse enne protseduuri vajaliku informatsiooni, analüüsitakse võimalikke riske. Samuti osatakse komplikatsiooni korral õigesti reageerida,» lisas ta.

Nõudlus esteetiliste protseduuride järgi üha kasvab

Niine Nahakliiniku esteetikavaldkonna juhi sõnul on ilusüstid ja esteetilised protseduurid järjest vähem tabu ja nõudlus aina kasvab. «Viimased nn piirangute aastad on soosinud protseduuride läbimist, sest paljudel patsientidel on olnud taastumisperioodil võimalik teha tööd kodukontoris, samuti on näha, et enamad inimesed on valmis enda tervisesse ja iluteenustesse rohkem investeerima,» tõi Priimägi esile viimaste aastate trendi.

«Kuigi esteetilise meditsiini valdkond on hetkel väga kiiresti arenev, levib veel palju eelarvamusi ning arvatakse, et inimesed, kes on lasknud ilusüste teha, näevad välja ebaloomulikud või võltsid. Tegelikkuses näeb õigesti tehtud ilusüstide puhul inimene välja lihtsalt värskem. Muidugi võiks usaldada turul tuntud mainekaid tegijaid, kes suudavad võtta vastutuse ja reageerida ka võimalike komplikatsioonide puhul,» nentis Priimägi. Ta lisas, et sealjuures on väga oluline kliendi nõustamine – tuleb ausalt rääkida protseduuride võimalikest kõrvaltoimetest, selgitada välja kliendi ootused lõpptulemuse osas ning vahel ka konsulteerida teenust mitte kasutama.

Soovitused enne esteetilise protseduuri tellimist: