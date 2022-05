Peking sulges koroonapiirangute tõttu 45 metroojaama

Pekingi 21 miljonite elanikku on ärevil, kuna kardetakse karme sulgemismeetmeid, ehkki ööpäeva jooksul avastatakse seal vaid mõnikümmend haigusjuhtu.

Samal ajal on Hiina suurimas linnas Shanghais nakatumisi ligi 5000, aga tegemist on langustrendiga ja mõnesid piiranguid on asutud leevendama.