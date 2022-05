Taani terviseamet: mingikasvatuse Covidi-oht on väike

Taani rahvaterviseinstituudi SSI aruande kohaselt on risk, et naaritsate kasvatamine toob kaasa murettekitavate variantide ilmnemise, on väike. «Üldiselt võib tõenäosust pidada väikseks ja oluliselt väiksemaks tõenäosusest, et need ilmuvad maailma 7,9 miljardi inimese seast,» ütles ta.