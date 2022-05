TÕDE VÕI VALE ⟩ Kas tavatud laste hepatiidijuhtumid on seotud koroonaviiruse vaktsiinidega?

28. aprillil avaldas Rea Raus 26 tuhande liikmega Facebooki grupis «Koroonavaktsiinide kõrvalmõjud» kirjutise, milles muu hulgas mainib: «Hiljutine uuring näitas, et koroonavaktsiinid võivad esile kutsuda teatud tüüpi hepatiidi. Maksakahjustusi on leitud nii vektor- kui mRNA vaktsiinide kasutamise järgselt. Hiljuti anti ka meie meedias teada, et levima on hakanud uus hepatiidivorm, ka lastel. Kas neil uudistel on omavaheline seos?».