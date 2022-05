Lühike uneaeg nullib dieedipidamise tulemused

"Oli üllatav näha, kuidas ülekaaluliste täiskasvanute kehakaalu langetamine nii lühikese aja jooksul une kestust ja kvaliteeti parandas ning kuidas treenimine, et kaalust alla võtta, säilitas unekvaliteedi paranemise. Samuti oli intrigeeriv see, et täiskasvanud, kes ei maga pärast kaalukaotust piisavalt või kelle uni on halva kvaliteediga, näivad olevat vähem edukad kaalulanguse säilitamisel kui need, kes magavad piisavalt," ütleb Kopenhaageni ülikooli meditsiinitudeng Adrian F Bogh. Tema, professor Signe S. Torekov ja doktorant Simon B. K. Jensen esitlesid oma uuringu tulemusi praegu Maastrichtis toimuval Euroopa Ülekaalulisuse Kongressil.