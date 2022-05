AVASTUS ⟩ Koroona põdemine annab ka ühe eelise

«Parem arusaamine sellest, kuidas immuunsus selle laia koroonaviiruste perekonna vastu Covid-19 nakkusega muutub, on oluline samm paremate koroonaviiruse vaktsiinide väljatöötamise suunas nii Covid-19 kui ka tulevaste sellega seotud patogeenide puhul,» ütleb doktorant Andrew Ward, Scripps Research meditsiiniuuringute instituudi arvutusbioloogia professor ja artikli vanemautor Medical Xpressis.

Covid-19 põhjustav SARS-CoV-2 on vaid üks suurest ja mitmekesisest koroonaviiruste perekonnast. Mõned selle sugulased on võrdselt nakkavad ja levivad – põhjustades Lähis-Ida respiratoorset sündroomi (MERS) ja 2002.–2004. aasta SARSi puhangu –, samas kui teised, mida peetakse tavaliseks «külmetusviiruseks», tekitavad palju leebemaid sümptomeid. Üldiselt on paljudel neist koroonaviirustest SARS-CoV-2-ga ühine vaid veerand kuni pool geneetilisest materjalist, kuid viiruste struktuuride üksikuid osi – eelkõige igast koroonaviirusest väljuvat ogavalku – peetakse haiguse tekkes peamiseks.