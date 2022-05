Erakorralist meditsiini vajas mullu üle 440 000 inimese

Kui 2020. aastal vähenes erakorraliste patsientide arv märgatavalt just riigis kehtinud eriolukorra tõttu, siis 2021. aastal koroonapandeemia jätkudes erakorraliste patsientide arv mõnevõrra kasvas, kuid ei jõudnud pandeemia eelse tasemeni. 2021. aastal vajas erakorralist meditsiiniabi ligi 76 000 last vanuses 0–14 aastat ja rohkem kui 364 000 üle 15-aastast patsienti. Nende arv on aastaga kasvanud vastavalt 4,4 ja 3,6 protsenti.

Aasta varasemaga võrreldes on suurenenud nii erakorralise meditsiini osakonda ja vastuvõtutuppa ise pöördunud kui ka kiirabiga toodud patsientide arv, vastavalt neli ja seitse protsenti. Seevastu teistest raviasutustest suunatute ning erakorralise meditsiini vastuvõttu muul viisil saabunud patsientide arv on aasta varasemaga võrreldes vähenenud vastavalt seitse ja kuus protsenti.

Sarnaselt varasemate aastatega suunati ka 2021. aastal enamik erakorralise meditsiini patsientidest peale esmaabi osutamist kodusele ravile. Vaid viiendik patsientidest jäi edasi haiglaravile. Kui võrreldes 2020. aastaga on hospitaliseerimist vajavate erakorraliste patsientide osatähtsus jäänud haiglates kokku üldiselt samaks, siis keskhaiglates see pisut kasvas (1,5 protsendipunkti) - samas kui kodusele ravile suunati samavõrra vähem. See näitab, et keskhaiglatesse pöördusid aasta jooksul mõnevõrra tõsisemate terviseprobleemidega patsiendid.