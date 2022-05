Grippi haigestunute arv hakkas langema

Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 328 A-gripiviirust, mida on 68 protsenti vähem kui nädal varem. Langus on osaliselt seotud üldise gripi haigestumise vähenemisega kui ka testimisstrateegia muutusega.

Hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud raske gripi või gripiga seotud pneumoonia tõttu 291 patsienti. Terviseametile laekunud andmete põhjal on intensiivravi vajanud kolm inimest vanuses 17–71. Kahel inimesel olid rasked kroonilised haigused. Info vaktsineerituse kohta puudus.

Grippi haigestumus on langenud paljudes Euroopa liikmesriikides. 30 protsenti oodatumast suurem levik on registreeritud Soomes, Hollandis, Poolas, Serbias ja Prantsusmaal. Registreeritud on nii A- kui ja B-gripiviiruseid. Gripiseirevõrgustiku andmetel on Euroopa regioonis domineerivaks viiruseks A(H3) gripiviirus.