Teadlased tõendasid, et gripiviirus võib nakatada ka südamerakke

Ohio osariigi ülikooli uuring näitas, et väga raskelt haigete gripipatsientide südame elektrilised talitlushäired ja elundi armistumine on põhjustatud südamerakkude otsesest gripiinfektsioonist, kirjutab Medical Xpress.

Uurimisrühma varasemas töös ilmnes, et nakatunud hiirte südamerakkudest võib leida gripiviiruse osakesi, kuid ei saanud kindlalt väita, et nende olemasolu südames põhjustas südamekahjustusi.

«Me näitasime, et isegi kui on väga raske kopsupõletik, ei teki südames tüsistusi, kui kasutate viirust, mis ei saa paljuneda,» ütles uuringu juhtivautor Jacob Yount, Ohio osariigi meditsiinikolledžis dotsent.

«See tõestab, et tüsistuste põhjuseks on otsene südameinfektsioon. Nüüd peame välja selgitama, mida otsene infektsioon teeb: kas see tapab südamerakke? Kas sellel on pikaajalisi tagajärgi? Kas korduvad infektsioonid tähendavad südame tüsistusi, mis aja jooksul kogunevad? Meil on praegu palju küsimusi, millele peame vastama.»