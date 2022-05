Herpesviirused võivad olla diabeeditekitajad

Herpesviirused on inimeste seas väga levinud. Praegu on neid teada kaheksa tüüpi: need on kõige tavalisemad ohatise, genitaalhaavandite ja ajukelmepõletiku tekitajad ehk herpes simplex viirused (HSV) 1 ja 2; tuulerõugete-vöötohatise viirus (VZV), Epstein-Barri viirus (EBV), tsütomegaloviirus (CMV) ja inimese herpesviirused (HHV) 6, 7 ja 8. Viimane on seostatav näiteks Kaposi sarkoomi ehk kasvaja tekkega. Kõik need võivad püsida inimeses eluaegselt ka siis, kui inimene nakatumist ei märganudki.