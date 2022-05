Shanghai teatas koroonapiirangute järkjärgulisest leevendamisest

Jäik koroonastrateegia on põhjustanud kaose tarneahelates, hävitanud väikeettevõtlust ning pannud löögi alla Hiina majanduseesmärgid.

See on tekitanud inimeste jaoks probleeme toidu hankimisel, piiranud ligipääsu koroonaviirusega mitteseotud arstiabile ning sundinud paljusid viibima spartalike tingimustega karantiinikeskustes. Paljud on väljendanud oma rahulolematust internetis.