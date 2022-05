Perearst: väga kahju on kaotada inimesi, kes oleks vaktsineerides saanud haigusest võitu

Praegu on huvi vaktsineerimise vastu madal. Kõige rohkem vaktsineerida soovijaid oli eelmisel aastal, kui piirid läksid lahti ning inimesed hakkasid reisima ning samuti kooliaasta eel, kui lapsevanemad vaktsineerisid, kartes, et laps toob haiguse koolist või huviringist koju. Teadlikult, oma tervise kaitse eesmärgil, vaktsineerib end ligi 40 protsenti patsientidest.

Mida ütlete neile riskirühma patsientidele, kes ei julge vaktsineerida, kuna pole kindlad, kuidas mõjutab vaktsineerimine nende kroonilisi haigusi ?

Krooniliste haigustega inimestele ei ole Covidi vastu vaktsineerimine vastunäidistatud, pigem vastupidi – see vähendab raske haigestumise riski. Terviseprobleemidega patsiendi mured on arusaadavad, kuid neil ei ole tegelikult alust.

Toon ühe näitena oma eaka patsiendi, kellel on mure kõrge vererõhuga. Kui ta vaktsineerima tuli, mõõtsime ta vererõhku ja see oli kõrge, kuna ta tuli vastuvõtule kiirustades ja tahtis ka protseduuri kiiresti lõpetada, et minna ruttu muid asju ajama. Me ei saanud teha kindlaks, kas ta on sel päeval vererõhu ravimeid võtnud, mistõttu jäi ta seekord vaktsineerimata. Paari nädala pärast tuli ta uuesti ning tahtis viivitamatult vaktsineerida, sest südamearst oli tal soovitanud vastuvõtule mitte tulla, kuna krooniliste haigustega eakas vaktsineerimata patsient paneb keset pandeemiat haiglat külastades oma tervise kõrge riski alla. Vaktsineerimine läks tal lõpuks siiski hästi ja mingeid tõsiseid kõrvaltoimeid tal ei esinenud.

Väga tähtsad on ka inimese enda hoiakud. Oluline on see, et inimene teadvustaks, et ta vaktsineerib eelkõige enda jaoks, oma tervise kaitsmiseks. Vaktsineerimisotsus tuleks teha kaalutletult tutvudes enne teaduspõhise infoga ning vajadusel pidades arstiga nõu.

Minu patsientide seas on rahulikke eakaid inimesi, kes usaldavad arsti ja tema soovitusi, kuna mõistavad, et nende vanuses ja krooniliste haigustega muud võimalust oma tervist kaitsta ei olegi. Me näeme ka, et koroonaviirusega ägenevad kõik varasemad probleemid ja haigused, haigestunu võib vajada haiglaravi ja kõige negatiivsema stsenaariumi puhul isegi surra.

Kahjuks on ka patsiente, kes krooniliste haiguste ravis ei järgi arsti ettekirjutusi, ei võta õigeaegselt ravimeid ja nende tervis ei parane. Selles, et ravi ei ole tulemuslik, näevad nad aga arsti vastutust. Sellised patsiendid kipuvad ka vaktsineerimist ebatõhusaks pidama ning seostavad vaktsineerimisega kõrvaltoimed, millel ei ole vaktsineerimisega mingit pistmist. Oluline on aru saada, et vaktsiinid mõjutavad inimesi erinevalt ning pole õige võrrelda enda ja teise inimese reaktsiooni vaktsineerimisele tunnuste alusel nagu sugu, kehakaal või vanus ilma terviseseisundit arvestamata.

Käes on kevad: päevad pikenevad, päikest on rohkem. Riigis ei ole enam koroonapiiranguid ning tekib mulje, et koroonakriis on läbi. Kas see vastab tõele?

Kahjuks paljud endiselt haigestuvad ja mõned isegi mitmendat korda. Vaatamata sellele, et meil on palju vaktsineerituid ja läbipõdenuid, poleks õige arvata, et ohtu enam ei ole ja viirus enam ei levi. Kahjuks on omikrontüvi nii nakkav, et lõppude lõpuks põevad kõik selle läbi – see on vaid aja küsimus. Võib-olla keegi põeb kergemini ja ei pane haigust isegi tähele, kuid kindlasti on ka neid, kes ei ela haigust üle.

Isegi kui praegu ei ole restoranis, kinos või spaas käimiseks vaktsineerimistõendit vaja, siis ei tähenda see seda, et vaktsineerimist vaja ei oleks. Eelkõige on see iga inimese enda tervise küsimus. Mina otsustasin vaktsineerimise kasuks kohe, kui Eestis selline võimalus tekkis.

Täna saavad vaktsiinid oma ülesandega edukalt hakkama – isegi kui inimesed nakatuvad koroonasse, jäävad nad enamikel juhtudel ellu ja see on kõige tähtsam. Oluline on, et inimesed oleksid sellest teadlikud. Samuti peaks olema teadlik sellest, et igaüks vastutab oma otsuse eest ise – olgu see otsus siis vaktsineerimise poolt või vastu.