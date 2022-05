Üllatavad sümptomid, mis võivad olla põhjustatud vereringehäiretest

Vereringeks nimetatakse vere liikumist organismis. Vereringe tagab toitainete ja hapniku transpordi kudedesse ning jääkainete kõrvaldamise rakkudest. Vere ringlusel on tähtis osa ka hormoonide, antikehade ning kaitsesüsteemi rakkude laialikandmisel ning pidev vere ringlemine aitab ühtlustada keha temperatuuri. Inimese vereringe jaguneb suureks vereringeks ja väikeseks vereringeks. Suure vereringe ülesandeks on varustada keha verega ja väikese vereringe ülesandeks on rikastada verd kopsudes hapnikuga.

Sümptomid nagu pearinglus, mäluhäired, käte ja jalgade külmetamine, jalgade tursed ja veenilaiendid võivad olla vereringehäirete tunnusteks. Vereringehäitete põhjuseid otsima asudes tuleks esmalt välistada südame- ja veresoonkonnahaigused. Edasi tuleks üle vaadata elustiil – vereringehäirete põhjuseks võivad olla ka istuv elustiil, vähene liikumine, sundasendid, psühhoemotsionaalne pinge, ülekaal, suitsetamine ja magamatus.

Elustiili muutused aitavad vereringehäireid leevendada

Vereringehäireid saab leevendada veresoonkonna aktiveerimisega. Selleks tuleks loobuda suitsetamisest ja suurendada füüsilist aktiivsust. Kasulikud on nii ujumine, treppidest ronimine kui ka spetsiaalsed harjutused jalgadele. Oluline on, et liikumine oleks regulaarne. Vähemtähtsad ei ole ka vee joomine, soola tarbimise vähendamine ja piisav uni.

Lisaabi saab ka vereringet parandavatest taimeteedest ja toidulisanditest. Kui jalgade verevarustus on häiritud, siis võib abi olla toidulisanditest, mis sisaldavad hepariini või rutosiidi. Samuti sobib kasutada suukaudseid ravimvorme, mis sisaldavad hobukastanist saadud toimeaineid nagu diosmiin, hesperidiin, estsiin. Vereringet aitavad elavdada ka spetsiaalsete tugisukkade kandmine.

Istuv elustiil ja vähene liikumine võivad põhjustada vereringehäireid ka peaajus, mis võivad väjenduda mäluhäiretena. Kergematel juhtudel võib abi olla apteegis müüdavatest preparaatidest. Ginko Biloba ehk hõlmikpuu ekstraktist valmistatud preparaadid parandavad nii pea kui ka kogu keha verevarustust ja parandavad mälu ning keskendumisvõimet. Hõlmikpuud on müügil nii toidulisandina kui ka käsimüügiravimina. Abi on ka taimeteedest nagu roheline tee, viirpuu õite ja lehtede tee ning rosmariini tee. Need sisaldavad bioflavonoide, mis tugevdavad kapillaaride seinu.

Kindlam on kasutada taimseid valmispreparaate, kuna sel juhul on teada, milliseid toimeaineid ja kui suures koguses konkreetne preparaat sisaldab. Taimsete preparaatide tarbimisel on vaja pöörata tähelepanu ka võimalike koostoimete riskile. Kindlasti tuleb arvestada koostoimetega nii käsimüügi- kui ka retseptiravimitega.

Vitamiinidest ja mineraalainetest võib vereringe parandamiseks abi olla oomega-3 rasvhapetest ja magneesiumi lisamanustamisest. Oomega-3 rasvhapped alandavad triglütseriidide ja eeskätt niinimetatud halva kolesterooli sisaldust veres. Nii tõhustavad nad südame jõudlust ja tervist, parandades samal ajal pea ja lihaste verevarustust. Magneesium on vajalik normaalseks närvitalitluseks, südamelihaste tööks ja vereringe reguleerimiseks.