"Üks peamisi takistusi madala soolasisaldusega dieedist kinnipidamisel on see, et inimestele ei meeldi maitse, kuid vähesed uuringud on seda probleemi käsitlenud," ütles uuringu autor, Kentucky ülikooli professor Misook Chung. "Meie pilootuuring kõrge vererõhuga patsientidel näitab, et maitsetaju on võimalik muuta ja õppida nautima ka vähem soola sisaldavat toitu."