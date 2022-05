Madal vererõhk võib olla ohtlik

Kui vererõhk on 120/80 mm Hg või veidi madalam, peetakse seda normaalseks, kui aga alla 90/60 mm Hg, on see ebanormaalselt madal ja seda nimetatakse hüpotensiooniks. Eriti sage on madal vererõhk meestel – veerand üle 65-aastastest kannatab madala vererõhu all.