AVASTUS ⟩ Koroona jätab veel ühele elundile aastaks jäljed

Uuringus jälgiti aasta jooksul Covid-19 põdemise ja kilpnäärmefunktsiooni kõrvalekallete seoseid, vahendab EurekAlert . Leiti, et mõõduka kuni raske koroonaviirushaiguse ajal esineda võiv kilpnäärmepõletik omab olulist rolli elundi talitluses. Tavaliselt pole hormoonide tootmisel kõrvalekalded küll suured, aga mida raskem on haigus, seda suuremad ebakõlad võivad tekkida.

Kilpnäärme talitlus on inimkeha ainevahetuse, kasvu ja arengu jaoks ülioluline. Pidevalt stabiilne kogus vereringesse vabanevaid kilpnäärmehormoone aitab reguleerida mitmeid keha funktsioone. Kilpnääre toodab täiendavalt hormoone siis, kui keha vajab teatud olukordades rohkem energiat, näiteks kui see kasvab, on külmas keskkonnas või raseduse ajal.