Sümptomid, mis võivad olla Covidi tõttu tekkinud teise karmi haiguse tunnuseks

Seni on spekuleeritud, et varasemad haigused võivad olla seotud Covidi-järgsete pikaajaliste mõjude tõsidusega. Uus uuring viitab aga sellele, et Covid-19 põdemise raskus on kõige tihedamalt seotud patsiendi pika Covidi sümptomite raskusastmega, mitte muude terviseprobleemidega.