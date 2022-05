Kristiine linnaosas algab uus tasuta street workout treeningute sari

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul toimuvad treeningud eelmisel aastal valminud uuel Paldiski mnt 65b ja Endla tn 92 hoovis asuval street workout platsil. «Avaliku treeningsarja korraldamine toob rohkem inimesi õue spordiga tegelema ja edendab ka kogukonnatunnet. See on treening, kus jõusaali raskuste asemel kasutatakse iseenda keharaskust, teisisõnu keharaskustrenn,» selgitas Riibe.

Karismaatilise treeneri Bronec Jaaniga trenni tehes saab teada põnevaid nippe ning võtteid, kuidas selle spordialaga tegeleda, kuidas saavutada staatilisi positsioone kolmeks sekundiks ning kuidas teha rohkem trikke.

Esimene trenn toimub esmaspäeval, 30. mail kell 17 aadressil Endla 92 hoovis uuel avalikult kasutataval spordiplatsil, mille sarnaseid linna tulevikus juurde tehakse.

«Usun, et street workout’il on spordialana palju potentsiaali ning viimaste aastate vältel on ka Eestis sport ja trenn vabas õhus suure hüppe teinud. Noorte kaasatust on tore näha ning samamoodi ka alasisese kommuuni suurenemist. Alustamiseks on väga vähe vaja: natuke tahet ja ükskõik millist parki kus saab ennast torul üles ja alla vinnata,» kutsub noor treener kõiki, kes vähegi soovivad, trennidega liituma

Bronec Jaani missiooniks on panna üha rohkemaid inimesi selle treeninguga tegelema ja tekitada huvi nii noortes kui vanemates. Jaani sõnul on see nii profi- kui tervisesport. Street workout’is on vähem reegleid kui mõnel traditsioonilisemal spordialal, aga ka rohkem trikke ja staatilisi hoidmis, kombinatsioone, vastavalt tegeleja enda maitsele. Jaani tegeleb spordialaga juba kaheksandat aastat ning treenerina juhendanud nii algajaid kui professionaale. Viimaseid võiks Eestis mehe sõnul rohkem olla. Trikkide mitmekesisus ning positsioonide staatilisena hoidmise kestus on see, milleni iga sportlane street workout’ga tegeledes jõuda püüab.