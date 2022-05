Maailma esimene massiivne MRT uuring kaardistab aju muutusi sünnist surmani

Kuigi teame, et inimese ajus toimub elu jooksul mitmeid olulisi muutusi, pole arstidel ressurssi, et mõista aju normaalse arengu spektrit erinevates vanustes. Milline näeb välja normaalne terve aju 15-aastaselt võrreldes 45-aastasega? Richard Bethlehem Cambridge'i ülikoolist ja Jakob Seidlitz Pennsylvania ülikoolist tegid selle probleemi lahendamiseks koostööd sadade teadlastega üle kogu maailma.

Hiljutised tehnilised uuendused on kasutusele võtnud uued kaasaskantavad MRT-seadmed, mis toovad sellise üksikasjaliku ajupildistamise sammu võrra lähemale millelegi, mis on kõigile kättesaadav. Bethlehemi ja Seidlitzi sõnul jätkab uurimisrühm uudsete andmete kogumi ajakohastamist ja täiustamist, et see oleks valmis, kui tehnoloogia on järele jõudnud ja aju skaneerimisest saab tavaline kliiniline praktika.