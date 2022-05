Teadlased on loonud vaktsiini, mis aitab vähki hävitada

Viimastel aastakümnetel on meditsiiniteadlased uurinud vähivastases võitluses võimalust kasutada vaktsiine – näiteks HPV-ga seotud haiguste vastase vaktsiini väljatöötamine on vähendanud emakakaelavähi riski. Teised uurimistööd on hõlmanud antigeenide sihikule võtmist ja osutunud teatud juhtudel tõhusaks. Uue jõupingutuse käigus töötasid teadlased välja üldisema vaktsiini, mida nende sõnul saab kasutada mitut tüüpi vähktõve vastu paljudel vähipatsientidel.

Siiani on vaktsiin osutunud hiirte ja reesusmakaakide puhul ohutuks ja tõhusaks. Teadlased märgivad, et on märke, et vaktsiin toimib veelgi paremini, kui seda kasutatakse koos kiiritusraviga. Nad on praegu kavandamas kliinilist uuringut, millega testida uut vaktsiini inimestel.