Konverentsil tutvustatakse olulisi patsiendiohutusega seotud teemasid

Üks korraldajatest, sisehaiguste kaasprofessor Kaja Põlluste selgitas, et iga tervishoiuteenuse osutamisega võib kaasneda suurem või väiksem risk patsiendi kahjustamiseks. «Selleks, et kahju ära hoida, on vaja rakendada terve hulk abinõusid. Tähtis on aru saada, mis on selliste juhtumite põhjused ning kuidas neid vältida ja ennetada. Selleks on vaja, et kõigil tervishoiutöötajatel oleksid teadmised patsiendiohutusest ning tervishoiuteenuse osutamisel oleks tegevused sedavõrd läbi mõeldud, et vigade tekkimise oht oleks väga väike,» selgitas Põlluste patsiendiohutuse vajalikkust. Samuti on tähtis, et patsiendiohutusega seotud tegevused on õiguslikult reguleeritud.

Konverentsil räägitakse patsiendiohutusest nii globaalses vaates kui ka sellest, kuidas rahvusvaheline koostöö aitab Eestis patsiendiohutust edendada ja mida tehakse pärast projekti edasi. «Paneeldiskussioonis arutleme selle üle, kuidas projekti käigus saadud kogemusi ja teadmisi Eestis rakendada,» lausus Põlluste.

Teiste seas esinevad konverentsil videosilla kaudu rahvusvaheliselt tunnustatud tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutuse ekspert professor Charles Vincent Ühendkuningriigist ning professor Niek Klazinga Hollandist, kes räägivad nende teemade olulisusest globaalses vaates.

Tänavu valmis ka Tartu ülikooli patsiendiohutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia ning soovitused Eesti riikliku patsiendiohutuse strateegia koostamiseks.