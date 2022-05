LEVINUD OHT ⟩ Stress annab koroonale voli hävitustööks

Ajakirjas Nature avaldatud uuring on esimene, mis näitab, kuidas ajupiirkonnad kontrollivad keha rakulist immuunvastust ägeda stressi ja Covid-19 või gripiga nakatumise ajal. Täpsemalt näitas see, et äge stress sunnib paraventrikulaarse hüpotalamuse nime all tuntud piirkonna neuroneid viivitamatult käivitama valgete vereliblede – immuunrakkude leukotsüütide – ulatusliku migratsiooni lümfisõlmedest luuüdisse. See vähendab immuunvastust sellistele viirustele nagu SARS-CoV-2 ja gripp, muutes keha nakkustega võitlemisel vähem vastupanuvõimeliseks ning suurendades tüsistuste ja surma ohtu.

See fundamentaalne avastus aju ja immuunsüsteemi seotusest annab parema ülevaate sellest, kuidas stress mõjutab organismi vastust viirusele ja miks mõned võivad olla vastuvõtlikumad raskele haigestumisele.

Esiteks uurisid teadlased lõõgastunud ja stressis hiirte rühmi, analüüsides nende immuunsüsteemi. Ägedat stressi kogevate hiirte immuunsüsteemis ilmnes mõne minuti jooksul suuri muutusi, võrreldes pingevabalt elu nautiva hiirerühmaga. Täpsemalt, stress kutsus esile immuunrakkude suure migratsiooni kehas ühest kohast teise. Uurijad tahtsid seda nähtust selgitada. Kasutades keerukaid tööriistu, nagu optogeneetika ja kemogeneetika, avastasid uurijad, et paraventrikulaarse hüpotalamuse neuronid sunnivad immuunrakke suunduma lümfisõlmedest ja verest luuüdisse.

Seejärel ilmnes, et pingevabalt elavad hiired võitlesid paremini infektsiooniga ja vabanesid viirusest kergemini. Stressis hiired olid haigemad, neil oli nõrgem immuunsus ja neil oli viiruse tõttu suurem suremus. Uuriti ka seda, kuidas muud motoorse funktsiooniga seotud ajupiirkonnad kontrollivad erinevat tüüpi immuunrakkude liikumist.

Erinevad ajupiirkonnad kujundavad leukotsüütide jaotumist ja funktsiooni kogu kehas ägeda stressi ajal. Stressi mõju valgelibledele ja kuidas see võib negatiivselt mõjutada viirusega võitlemist, on oluline, et paremini mõista, kuidas aidata kaasa immuunsuse parandamisele.

Uuring on oluline näide sellest, kuidas aju kontrollib põletikku ja selle seost immuunvastuse vähenemisega ägeda stressi ajal. Avastus võib innustada arste täiendavalt uurima patsientide vaimset seisundit, sealhulgas unemustreid ja stressitaset. Samuti on oluline teadmine, et madalam stressitase aitab kehal infektsioonidega paremini võidelda.