3 grammi seda ainet päevas võib alandada vererõhku

Kuigi mõned uuringud näitavad, et oomega-3 rasvhapete tarbimine võib vererõhku langetada, ei ole olnud vererõhu alandamiseks vajalik optimaalne annus selge. Riiklikud terviseinstituudid on kehtestanud tervetele inimestele päevaseks piisavaks annuseks 1,1–1,6 grammi.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) teatas 2019. aasta juunis, et ei seisa vastu väidetele, et EPA ja DHA oomega-3 rasvhapete tarbimine võib vähendada hüpertensiooni ja südame isheemiatõve riski. Siiski märkisid nad, et tõendid olid ebaselged ja väga vastuolulised.

«Meie uuring toetab FDA juhiseid, et EPA ja DHA oomega-3 rasvhapped võivad vähendada südame isheemiatõve riski, alandades kõrget vererõhku, eriti inimestel, kellel on juba diagnoositud hüpertensioon,» ütles Li. «Kuigi meie uuring võib lisada usaldusväärseid tõendeid, ei vasta see künnisele, et esitada oomega-3 rasvhapete kohta kindel väide vastavalt FDA eeskirjadele.»