Maasikad võisid põhjustada USA-s ja Kanadas hepatiidijuhtumid

Maasikaid müüdi kaubamärkide FreshKampo ja HEB all ning need osteti USA-s 5. märtsist 25. aprillini 2022 ning Kanadas 5.–9. märtsini, vahendab Live Science.

Kõigil A-hepatiidi viirusega nakatunutel ei teki sümptomeid. Kuid kui sümptomid tekivad, ilmnevad need tavaliselt kaks kuni seitse nädalat pärast kokkupuudet haigustekitajaga. Sümptomiteks on väsimus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, tume uriin, hele väljaheide, kollatõbi ehk silmavalgete ja naha kollasus. Nakatunud isikud paranevad tavaliselt ühe kuni kahe nädala jooksul, kuid harvadel juhtudel võib A-hepatiit muutuda krooniliseks ja põhjustada tõsiseid tüsistusi, nagu maksapuudulikkus.

Inimestel, keda pole varem A-hepatiidi vastu vaktsineeritud, saab nakatumist ennetada raviga, mida nimetatakse kokkupuutejärgseks profülaktikaks, kui seda manustatakse kahe nädala jooksul pärast kokkupuudet. Sõltuvalt patsiendi vanusest koosneb see ühest A-hepatiidi vaktsiinist või antikehadest, mis on suunatud viiruse vastu. Need, kes on varem A-hepatiidiga nakatunud või viiruse vastu vaktsineeritud, seda ei vaja.