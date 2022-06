10 terviseprobleemi, millega riskib suitsetaja

Enam kui 50 aastat tagasi leidis kinnitust, et suitsetamine põhjustab kopsuvähki. Sellele järgnenud aja jooksul on tuvastatud, et suitsetamisega seostatavate haiguste loetelu on oluliselt pikem ning igal aastal sureb suitsetamisest põhjustatud haigustesse kaheksa miljonit inimest. Millega riskib suitsetaja?