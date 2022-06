Riisalo: vaimne tervis on kriisidega toimetuleku võtmekoht

«Ukraina sõjapõgenikel, kes on saanud ajutise kaitse, on Eestis samad võimalused ja kohustused kui teistel Eesti elanikel. See tähendab ka seda, et kui üürnik jääb hätta, on abiks toimetulekutoetus, millest kaetakse ka eluasemekulusid,» selgitas Riisalo.