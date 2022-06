Moelooja Katrin Kuldmale tehti tööl vereproovi: vahel naeran, et mu trenažöör on trepp

«Terviseteadlikkus, julgen väita, on mul olemas, kuid ma ei tegele tervislik olemisele mõtlemisega intensiivselt ja pidevalt,» tõdeb Amanjeda by Katrin Kuldma rõivabrändi disainer ja Ultima Thule Galerii loovjuht Katrin Kuldma (51). «Samas on selge, et hea tervis ja selle hoidmine on ülimalt tähtis ja oluline iga inimese jaoks.» Nii sai ette võetud tervisekontroll kogu kollektiivi naisperega ja kiirel ajal kutsuti SYNLABi proovivõtumeeskond galeriisse.

Kuldma jaoks jäi olulisena kõlama analüüsitulemusi lahti seletanud SYNLABi arsti väide, et oma tavapärase toiduga saab inimene kätte kõik vajalikud ained ja vitamiinid. Ehk siis õige toitumine on ikkagi hea tervise alus. Moodsas maailmas minnakse tervislikkusele pühendumisega teise äärmusesse. Pakendite sisu kirjeldust loetakse poes tunde, valitakase filligraansuseni, mida süüa, mida mitte. «Leian, et niisuguses, äärmuslikus suhtumises, kaob lugupidamine toidu vastu, samuti on see ju tüütu. Minul on veel vanaemade kasvatus, kus toitu tuli austada, kui vanaema tegi ühepajatoidu, ei küsitud, kas see mulle sobib? Usun väga, et ka terve ellusuhtumine ja vaimne seisund on üldise hea tervise aluseks ning siin on naudingud väga olulised,» lisab Kuldma.