Iraagis on verejookse tekitavasse Krimmi-Kongo palavikku surnud 27 inimest

Ohvrite arv on viimase kuu aja jooksul järsult kasvanud: mais oli aasta algusest registreeritud 55 nakkusjuhtu, millest surmaga lõppesid kaksteist.

Haigus tekitab rasket verejooksu ja tavaliselt nakatuvad inimesed sellega kokkupuutel nakatunud looma verega, märgib Maailma terviseorganisatsioon (WHO).

«Alates aasta algusest on tuvastatud 162 hemorraagilise palaviku juhtu, sealhulgas 27 surma,» ütles laupäeval tervishoiuministeeriumi kõneisik Seif al-Badr.

Esimene surmajuhtum registreeriti Põhja-Iraagi autonoomses Kurdistani piirkonnas, ütles ta ja lisas, et tervenenud on umbes pooled nakatunutest.

WHO andmetel on haigus levinud Aafrikas, Lähis-Ida maades, Balkanimaades, Krimmis, Venemaal, Iraagis, Pakistanis ja Lääne-Hiinas. Suremus on 10 kuni 40 protsenti.