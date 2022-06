WHO kaalub, kas ahvirõuged on murettekitav rahvatervise hädaolukord

«Ma arvan, et nüüd on selge, et tegemist on ebatavalise olukorraga, mis tähendab, et isegi viirus käitub tavapärasest erinevalt,» ütles Tedros. «Kuid mitte ainult, see mõjutab üha enam riike ja me usume, et olukord vajab geograafilise leviku tõttu ka koordineeritud reageerimist.»

WHO määratleb rahvusvahelist tähtsust omava rahvatervise hädaolukorra kui erakorralise sündmuse, mille puhul on kindlaks tehtud, et see kujutab rahvusvahelise leviku tõttu rahvatervise ohtu. Määratlus pärineb 2005. aastast ja kujutab endast 196 riiki hõlmavat juriidilist lepingut, mille eesmärk on aidata rahvusvahelisel üldsusel ennetada ja reageerida rahvatervise riskidele, mis võivad levida üle maailma.

Tedrose sõnul on WHOle sel aastal teada antud enam kui 1600 kinnitatud juhust ja peaaegu 1500 kahtlustusest, seda kõike 39 riigist, millest seitsmes on ahvirõugeid tuvastatud aastaid. Ülejäänud 32 riiki on äsja nakkusega kokku puutunud.

Kuigi WHO ei soovita ahvirõugete vastu massilist vaktsineerimist, avaldati teisipäeval vahepealsed juhised rõugevaktsiinide kasutamise kohta ahvidel.

«Kuigi eeldatakse, et rõugevaktsiinid pakuvad teatavat kaitset ahvirõugete vastu, on kliinilised andmed piiratud,» ütles Tedros. «Mis tahes otsuse vaktsiinide kasutamise kohta peaksid riskirühma kuuluvad isikud ja nende tervishoiuteenuse osutaja tegema ühiselt, lähtudes iga juhtumi puhul eraldi riskide ja kasu hinnangust.»