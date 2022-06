Gripp taandub: nädalaga lisandus 35 A-gripiviiruse juhtu

Grippi haigestunute arv langeb. Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 35 A-gripiviirust, mida on 38,5 protsenti vähem kui 22. nädalal. Langus on osaliselt seotud üldise grippi haigestumise vähenemisega ja ka testimisstrateegia muutusega.

Grippi haigestumus on langenud ja taandumas kogu Euroopa regioonis. Vaid Soome teavitas jätkuvalt 30 protsenti oodatust suuremast levikust. Euroopas on registreeritud nii A- kui ka B-gripiviiruseid. Gripiseirevõrgustiku andmetel on Euroopa regioonis domineerivaks viiruseks A(H3) gripiviirus.