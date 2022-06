Alzheimeri tõve diagnoosimine võib muutuda oluliselt lihtsamaks

Tehnika eeliseks on lihtsus ja eelis, et see võimaldab tuvastada haiguse väga varajases staadiumis, mil seda on raske diagnoosida. Kuigi Alzheimeri tõbe ei saa ravida, on varajane avastamine siiski oluline, sest see võimaldab haigestunutel saada tuge ja abi, et saada hakkama sümptomitega ja planeerida tulevikku. Patsientide diagnoosimine haiguse varajases staadiumis aitab teadlastel mõista, mis on haigust vallandavad ajumuutused. Samuti toetab see uute ravimeetodite väljatöötamist ja katsetamist.