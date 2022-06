Läti eraldab 47 miljonit eurot Covid-19 haigusrahadeks

Ministeeriumi väljatöötatud määrse eelnõus on kirjas, et haigushüvitist määrati ja maksti Covid-19-sse haigestunud või jooksva aasta 17. jaanuarist kuni 28. veebruarini kodukarantiinis viibinud isikutele alates töövõimetuse esimesest päevast.

See kehtib nende isikute kohta, kel on kehtiv vaktsineerimistunnistus või Covid-19 haiguslugu või kes on saanud otsuse Covid-19 vastase vaktsineerimise edasilükkamise kohta ja kellele on väljastatud haigusleht või pandud kodukarantiini.