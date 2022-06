Uued koroonavariandid suudavad immuunsusest kõrvale hiilida, kuid kas need on ka surmavalt ohtlikud?

Uued alamvariandid - tähistega BA.4 ja BA.5 - ei põhjusta mitte ainult uute juhtude kasvu, vaid kujutavad endast ohtu, sest on võimelised osaliselt vaktsineerimise või varasema nakatumise antikehade eest kõrvale hoidma, edastab Medical Daily.

Kuna alamvariandid võivad immuunsusest kõrvale hiilida, võivad need ülekandvuse poolest ületada SARS-CoV-2 varasemaid variante. See tähendab, et ajalehe The Daily Beast andmetel võivad nad levida kiiremini kui viiruse varasemad vormid.

Koroonajuhtumite arvu suurenemisega Ühendkuningriigis eeldatakse, et USA ja teised riigid on uueks laineks paremini valmistunud, kui alamvariandid jõuavad ka nendesse piirkondadesse. Huvitaval kombel ei ole meditsiinieksperdid BA.4 ja BA.5 pärast väga mures.

Esialgsete numbrite järgi kasvab uutest alamvariantidest tingitud haiglaravi ja surmajuhtumite arv aeglasemalt või isegi kahaneb. Muteerunud ogavalgu tõttu võivad BA.4 ja BA.5 variandid olla levinumad, kuid see ei tähenda, et tooksid kaasa rohkem surmajuhtumeid.

Alaska Anchorage'i ülikooli viroloog ja rahvatervise ekspert Eric Bortz ütles ajalehele The Daily Beast, et uued tüved on «piisavalt immuunvastust vältivad, et inimest nakatada».