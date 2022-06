HIVi võib peatselt ravida ühe süstiga

Dr Barzel selgitab, et «seni olid vaid vähesed teadlased ja meie nende seas suutnud väljaspool keha B-rakke konstrueerida ning selles uuringus olime esimesed, kes tegid seda kehas ja panna need rakud tootma soovitud antikehi. Seda tehakse viirusekandjatega, mis on saadud sel moel konstrueeritud viirustest, et need ei põhjustaks kahjustusi, vaid viiksid ainult antikeha loomise tarbeks kodeeritud geeni B-rakkudesse.»