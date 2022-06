Arst selgitab, kuidas mõjub alkohol unele

Arsti sõnul on leitud, et alkoholi und soodustav toime võib olla vahendatud alkoholi toime kaudu une homöostaasile, eeskätt adenosiinile (signaalmolekulina toimiv nukleosiid, mis toob kaasa uimasuse – toim.) ja ärkvelolekut soodustavatele neuronitele.

«Liigne alkoholitarbimine on kahjuks üsna levinud ja põhjustab unehäirete kujunemist. Rohke alkoholi tarbimise lõpetamisel on samuti oht unehäirete tekkeks just homöostaasi kahjustumise tõttu, kuid sihikindlal tegutsemisel võivad need olla kõrvaldatavad. Seega hea une kontekstis on oluline mõõdukus ja pigem soovitatakse alkoholi mitte tarvitada,» ütleb dr Sõõru.