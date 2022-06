Kartulil avastati tervist toetav võimas omadus

Ülemaailmselt eelistatakse üha rohkem taimseid toite. Siiski on väljendatud muret taimede kasutamise pärast valguallikana. Sporditoitumise spetsialistid on nimelt pikka aega uskunud, et teatud taimedes leiduvad ühendid võivad vähendada valkude biosaadavust. Lisaks näitavad mõned uuringud, et taimed ei paku kõiki lihapõhistest allikatest saadavaid asendamatuid aminohappeid.