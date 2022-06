Armastuse keelte mõistmine on suhetega rahulolu jaoks oluline

Paaride rahulolu suhtega ja seksuaaleluga on seotud nii enda kui ka partneri armastuskeele vajaduste rahuldamisega. Kui üks arvab, et armastuse parimaks väljenduseks on hea õhtusöök restoranis, siis teine võib samal ajal igatseda hoopis puudutusi maamajas või tantsuplatsil.