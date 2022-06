Ahvirõugete viirus muteerus oodatust kuni 12 korda kiiremini

Teadlased ei eeldanud, et sellisel viirusel nagu ahvirõuged, tekivad igal aastal rohkem kui üks või kaks mutatsiooni. 24. juunil kirjutas ajakiri Nature Medicine, et ahvirõugete viirus kannab kokku lausa 50 uut mutatsiooni, mida teadlased 2018-2019 avastatud juhtudest ei leidnud.

Suure kaheahelalise DNA viirusena on ahvirõuged palju paremini võimelised parandama replikatsioonivigu kui RNA viirus (näiteks HIV). See tähendab, et praegune ahvirõugete tüvi oleks pidanud koguma vaid käputäie mutatsioone alates 2018. aastast kui see ringlema hakkas. Pärast 15 ahvirõugete viiruse proovist DNA kogumist ja nende geneetilise teabe rekonstrueerimist leidsid teadlased, et tegelik mutatsioonimäär oli kuus kuni 12 korda suurem, kui nad eeldasid.

«Meie andmed näitavad täiendavaid vihjeid viiruse evolutsiooni ja võimaliku kohanemise kohta inimesel,» kirjutasid uuringut läbi viinud teadlased.

Ajalooliselt kanduvad ahvirõuged inimeselt inimesele naha tiheda kokkupuute kaudu lahtiste nahakahjustuste, kehavedelike, saastunud materjalide või õhku köhitud hingamisteede piiskadega. Kuid uute nakkuste enneolematu kiirus võib viidata sellele, et midagi võib olla muutunud selles, kuidas viirus oma peremehi nakatab.

Paljud teadlaste tuvastatud mutatsioonid sisaldavad ka vihjeid selle kohta, et need võisid tekkida viiruse kokkupuutel inimese immuunsüsteemiga, täpsemalt viirusega võitlevate ensüümide perekonnaga APOBEC3. Need ensüümid ründavad viirusi, sundides neid oma geneetilise koodi kopeerimisel vigu tegema, mis tavaliselt põhjustab viiruse lagunemise.