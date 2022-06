WHO: koroonajuhtude hulk kasvab kogu maailmas

WHO kolmapäeva õhtul avaldatud nädalaraportis öeldakse, et Covid-19 surmade arv jäi nädal varasemaga sarnasele tasemele, umbes 8500 juhtumit.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et nakatumine on kasvanud 110 riigis ning selle põjuseks on peamiselt omikrontüve variandid BA.4 ja BA.5.